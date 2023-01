Jorge Zabaleta y la emotiva confesión sobre su papá: «No estoy preparado para despedir a mi viejo»

En la nueva edición de Socios de la Parrilla, los anfitriones del espacio de Canal 13 recibieron a tres conocidos actores nacionales: Benjamín Vicuña, Fernando Larraín y Rodrigo Muñoz.

Los tres artistas llegaron al programa para hablar de su próximo proyecto, «Papá Al Rescate» que comparten junto a Jorge Zabaleta; pero eso no fue lo único, ya que también abordaron temáticas muy emotivas.

Una de ellas fue la figura de los padres, tal como lo hizo Fernando Larraín quien recibió un saludo de su hijo Iñaki, quien le dijo «te amo, papá». Esto provocó una emotiva reacción en el actor, quien recordó a su progenitor, el «Mago» Larraín quien falleció en 2011.

El sentido pensamiento de Jorge Zabaleta sobre su padre

Por su parte, Benjamín Vicuña también siguió la misma línea, y habló de su hija Blanca, quien falleció en 2012. Junto con ello, el artista nacional habló de la muerte de su papá en septiembre pasado.

«Tuve conversaciones hermosas con él, donde me hablaba que fue infinitamente feliz y es muy lindo escuchar a alguien que te diga ‘lo hice todo, me casé tres veces, tuve cuatro hijos, tengo 12 nietos, me amaron, amé’. Tuve la suerte de poder decir todo, no hay ningún pendiente, todo lo contrario», confesó el ex protagonista de «Huaiquimán y Tolosa», quien antecedió una emotiva reflexión de uno de sus colegas en el capítulo.

Respecto a este tema, Jorge Zabaleta habló sobre la relación con su propio padre, el cantante Antonio Zabaleta.

«Es fuerte cuando los papás cumplen cierta edad. Mi papá ahora está mejor, pero la pandemia lo golpeó muy fuerte. A mí, mi viejo me conmueve, lo miro y me conmueve. No podría concebir mi vida sin él. Cuando me toque ese paso, yo no sé cómo lo voy a enfrentar. No estoy preparado para despedir a mi viejo», confesó el actor.