La potente y legal medida que tomará Anita Alvarado contra Daniela Aránguiz

Después de un largo silencio entre ambas faranduleras, ayer se volvió a destapar el conflicto entre Daniela Aránguiz y Anita Alvarado. No obstante, la peleíta entrará en una esfera legal.

El día de ayer, la ex Geisha realizó otro viralizado live a través de su Instagram, donde reveló cuál será el destino de las palabras que la ex pareja del «Mago» Valdivia lanzó en su contra. Ojo, que no es todo.

Las declaraciones de Anita Alvarado

Las transmisión que tuvo al rededor de 30 mil espectadores en vivo y hasta la hora realizar la nota cuenta con 300 mil visualizaciones, se desató tras los dichos de Daniela Aránguiz sobre Angie Alvarado.

«Siempre amenazas, patética, ya te hicimos querella. Ya presentaron las primeras querellas de varias más que se vienen en estos días, no estos meses», inició.

Anita Alvarado comentó que no solo será a la ex pareja del Mago Valdivia. También entrarán al baile los programas, donde la ex chica «Mekano» conversó como: «Zona de Estrellas» y «Buenas noches a Todos».

«Acá hay más de un responsable, ya que el canal también tiene que responder, no solo querella penal, no solo por lo que se dijo en su espacio, si no por sobre todo, lo que dijeron de mi hija», manifestó.

«Están presentadas las querellas, ahora sí que es de verdad, así que la pelea viene de verdad. Se viene más bueno. Si no entiendes, por la querella penal por injurias y calumnias, quiero que pidas disculpas públicas y que digas que mentiste», declaró Anita Alvarado en su Live.

Para rematar y finalizar, la ex geisha reveló que si Daniela Aránguiz no se disculpa con su hija, realizará una demanda civil y con las multas que le paguen realizará una donación.

Las reacciones al directo no se hicieron esperar: «Anita saca copias del cuaderno», «Shakira y Bzrp una alpargata al lado de este Live» y «Te felicito Anita que defiendas a tu hija y a tu familia», fueron algunos de los comentarios.

Revisa el live aquí: