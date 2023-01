«La radio me ha valorado más»: Daniel Fuenzalida se sincera sobre su carrera en la TV

Nuestro querido locutor, Daniel Fuenzalida, participó en la última edición de «Buenas Noches a Todos», donde conversó junto al animador, Eduardo Fuentes, sobre diversos acontecimientos de su vida.

Uno de ellos, es la reciente salida de «Me Late» de TV+ y el futuro del estelar. Además se sinceró sobre las dificultades que ha atravesado en la construcción de su carrera en la televisión.

La confesión de Daniel Fuenzalida

El conductor comentó que las personas suelen acostumbrarse con un estelar. «Si sales, creen que estás cesante, pero tengo la radio, mis emprendimientos y mi trabajo en el centro de rehabilitación», inició.

De hecho, Fuenzalida, manifestó que la televisión le gusta, pero no es algo que le quite el sueño. Si está, es feliz, pero sino, le dedica tiempo a otras actividades.

En la misma línea de la abrupta salida de «Me Late», Daniel Fuenzalida contó que cuando salió de CHV, sufrió mucho. «No podía ni ver el canal, pero hoy no me pasa, ya que me enfocó en otras labores», agregó.

Daniel Fuenzalida también analizó el desinteresado trató de la televisión con su persona. Desde que acabó «Me Late» ha participado en diversos canales con el equipo como; Mucho Gusto o Podemos Hablar de CHV, pero sin recibir una oferta en concreto.

«Nunca he tenido una oferta de un canal, ningún ejecutivo ha dicho: sabes que, vamos a traer a Daniel. Todo me lo he construido a pulso. Nunca me han dicho: sabes que huevo tenemos tantas lucas y queremos que hagas este programa. Siempre he estado desde atrás inventado«, se sinceró.

Según el animador en la televisión siguen muchos prejuicios a su persona, a diferencia de Radio Activa, donde está latente desde hace 12 años. «Yo después de todo lo que paso con el Me Late, la radio me ha valorado mucho más que la televisión, me dan el peso específico por mis años de carrera y la televisión aun así no me ve de esa forma», finalizó Daniel Fuenzalida.

Revive aquí el capítulo: