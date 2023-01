Miguelito y los recuerdos de su infancia: «No había luz, yo estudiaba con vela»

Hans Malpartida, más conocido como Miguelito, dio vida al primer capítulo de Juego Textual en Canal 13. El comediante habló sobre diversos entre los que destacaron su infancia y el complejo camino que tuvo que recorrer para llegar a Chile.

Precisamente fue después después de hablar de como nació «Miguelito», cuando el programa avanzó a la sección «La foto de tu vida», en la que el también actor aparece con su tío.

«Es todo para mí, yo le digo papá. Se lo debo todo. Él me crió, me daba consejos», partió diciendo el artista, explicando que su tío Filomón era profesor en una escuela rural a un pueblo de distancia de donde Hans vivía, y lo llevaba a clases dentro de una mochila para asegurarse que se educara.

«Asomaba sólo la cabecita por la mochila y nos íbamos conversando todo el camino. Me decía que cuando creciera no me olvidara de dónde salí. Nos mantuvo a los ocho hermanos y nos pagó la carrera a todos», recordó el humorista sobre el hombre, actualmente de más de 100 años.

La confesión de Miguelito sobre su infancia

Pese a la pobreza en la que se crió, Hans aseguró en Juego Textual que tiene lindos recuerdos de su pueblo de infancia.

«Era muy lindo, íbamos a pastorear las ovejas de la casa, cocinábamos con leña. No había luz, yo estudiaba con vela, mi mamá me levantaba a las 3 AM para hacerme desayuno y a las 5 salía a la escuela porque mis pasos miden como una cuadra, y me iba corriendo, entonces me cansaba a cada rato y tenía que parar a descansar. A pesar de eso, siempre llegaba atrasado, a veces llegaba al primer recreo y una vez llegué cuando terminó la clase», contó el comediante.

Según recordó, cuando niño ayudaba a su familia, pero menos de lo que hubiese querido. «A los 12 años yo iba a Lima de vacaciones y vendía helados, que allá le dicen chupetes, a 20 céntimos, y me iba muy bien porque antes cantaba y con eso vendía. Mis amigos de los taxis me pedían que cantara, me ponía a cantar y me compraban los chupetes. Vendía 4 o 5 cajitas, 16 o 19 chupetes en cada caja», explicó Miguelito en el programa de la estación, añadiendo que esa plata la usaba para comprar sus útiles escolares.