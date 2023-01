«Obvio, si era muy rico»: Paulina Nin recuerda coqueta propuesta de conocido cantante

Paulina Nin de Cardona fue la encargada de protagonizar el nuevo episodio de Juego Textual, en el que habló absolutamente de todo. Tal como aquella vez cuando recibió una «propuesta indecente» por parte de ni más ni menos que Emmanuel.

La historia fue recordada tras una consulta de Chiqui Aguayo. La animadora confesó que esto ocurrió cuando le tocó presentar al cantante en el Festival de Viña.

«Lo presento, digo ‘A este hombre maravilloso yo le daría un beso en nombre de todas las presentes’. Él se pone de espalda al público y me dice ‘¿Y por qué no me lo das en la boca?’. Yo quedé epaté», comenzó diciendo la conductora.

Asimismo, la invitada al espacio de Canal 13 también aclaró: «si no hubiera estado casada, lo habría pensado. Obvio, si era muy rico», señaló sobre el momento que ocurrió cuando su esposo, Canuto Errázuriz, la veía desde el público.

Paulina Nin y su relación con Antonio Vodanovic

En torno a sus inicios animando el certamen viñamarino junto a Antonio Vodanovic, Paulina recordó que el ofrecimiento le llegó cuando ella llevaba ocho meses leyendo noticias en TVN. Según recordó, en esa época el rol de coanimadora del Festival era tan poco atractivo que ella puso una condición. «Dije ‘Sí, pero a mí no me tocan Prensa’», indicó, pues pretendía regresar a leer noticias después.

Acerca de su relación con Vodanovic, en tanto, la animadora recordó la primera vez que hablaron, donde tuvo que ponerle límites de inmediato. «Antonio me recibió muy cordialmente y me dijo que tenía una cábala: pegarle tres cachetaditas en el tambembe a hombres y mujeres antes de salir. Le dije ‘Qué linda tu cábala, pero conmigo no’. Y le pareció súper extraño», señaló.

Para esa edición del certamen, además, Paulina Nin tuvo la misión de entregar en solitario los premios de la competencia folklórica, lo que fue un gran hito en ese momento, porque nunca le había tocado a una coanimadora hacerlo. Tras entregar el tercer y el segundo lugar, sin embargo, Vodanovic reingresó al escenario.

«Entra Antonio y me dice ‘El primer lugar lo entrego yo’. Le dije ‘Entrega lo que quieras’, y me fui atrás a celebrar con los ganadores», desclasificó Paulina.