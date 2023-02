¡El Portal del Güey!: Frank Di habló sobre su llegada a Viña 2023 en RadioActiva

RadioActiva sigue con su toque de Viña 2023 y sus tan pulentos invitados, algo que durante este 22 de febrero, no fue la excepción. Con esto nos referimos a la llegada del que, hasta ahora, ha sido uno de los artistas más destacados en la Competencia Folclórica, es decir, el mexicano Frank Di.

El representante de México llegó con una destacada personalidad, la cual de manera muy rápida cayó bien entre nuestros queridos locutores, quienes por el mismo motivo expresaron que sentían como si conocieran a Frank Di de toda la vida.

Todo el sabor de México

«Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile», eran las palabras con las que Frank Di marcaba su presencia al llegar a la RadioActiva.

En un inicio, el artista expresó estar muy cómodo en Chile, ya que el trato que había recibido hasta el momento, era bastante grato.

Bajo este mismo punto, Frank Di expresó la importancia que tiene para él su llegada a Viña 2023. «El Festival de Viña del Mar, yo creo que es el escenario más importante, no solo de Latinoamérica, sino en el mundo».

Algo que posteriormente argumentó con otro punto. «Todos los artistas tienen el sueño de pisar escenarios grandes y para mí el simple hecho de pisar este escenario es más que una gaviota».

Además de esto, posteriormente continuó: «claro, me encantaría llevarme una gaviota a mi casa, pero lo que yo ya gané no tiene precio, que es pararme ante más de 15 mil personas, un jurado maravilloso, ante gente tan importante en Chile, Latinoamérica, el mundo. Que me escuchen y me den la oportunidad pararme con ese temple y decir ‘viva México señores'»

El origen de su canción

Si bien, Frank llegó a Viña 2023 con una evidente forma de ser que destacaba por su felicidad, su canción se inspiró por algo totalmente distinto.

«En esta vida hay que ser feliz, yo soy feliz. Trato de mandar a los demás un mensaje positivo y decirles que, seas como seas, estés como estés y pienses como pienses, los sueños se hacen realidad. Yo vengo aquí a inspirar a alguien que se sienta identificado conmigo, porque si yo puedo, ustedes también pueden».

Aunque como ya te mencionamos en un principio, su hit «La Última Gota», tiene un toque bastante triste. «Esta canción la escribí para que se me olvidara de la mente, junto con otros tres amigos. Es una canción que escribimos en menos de dos horas, porque yo andaba bien dolido del corazón», fueron sus dichos.

A lo que finalmente cerró expresando que: «estaba triste, agarré un mariachi, un tequila y vámonos».

