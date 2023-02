Representará a Colombia en Viña 2023: Teo nos cuenta cómo nació «Chocolatito» en El Portal del Web

Ayer nos visitó, Teo, cantante de 21 años que representará a Colombia en la próxima Competencia Internacional del Festival de Viña del Mar 2023. El cantante conversó con nuestros queridos locutores del Portal del Web.

El colombiano, le contó a DJ Black y JL Godoy, que no es la primera vez que viene a Chile. De hecho, Teo, ya ha representando a su país, pero en el fútbol. Ahora llegará a mostrarnos su talento en la música.

Revisa el audio de la conversación acá. Pero también te contamos lo que fue su visita al programa.

«Cada vez la sentía más mía «

De primera, Teo, nos contó que no es la primera vez que viene a representar a Colombia. En ese sentido, el cantante pisó tierras nacionales hace 10 años, cuando comenzó su carrera en el fútbol, la cuál fue su primera competencia internacional.

«Ahora en mi carrera musical, es algo muy lindo y siento que Chile me ha dado esos primeros pasos en muchas maneras. Es un honor estar en un festival con tanta historia, tan grande, la cultura que tiene. Entonces no sé, solo quiero disfrutar del momento y de Chile», declaró en primera instancia.

El cantante colombiano interpretará «Chocolatito» en Viña 2023. La canción no la escribió él y es lo más impactante a su pensamiento. «Originalmente no la quería, porque no era mía, pero es de un grupo de Santa Marta que se llama «Taganga Sounds» que son super talentosos, son compositores y productores», explicó.

«Los había conocido y ellos habían escuchado alguna de mi música antes que saliera, escribieron un día y me mandaron la pista, es perfecta para ti. La escuche, me encantó, pero les dije no«, continuó Teo.

Tras esto, el productor del grupo insistió en la visita del representante de Colombia, le comentó que si no le gustaba, se podía ir, pero que por favor fuera a grabar.

«El estudio de ellos es una montaña, frente al mar, ves el sol cayendo, es una locura. Entonces, durante todo ese día, iba cogiendo esa vibra de la canción y la volví muy mía, la experiencia fue muy especial para mi», confesó.

«Mi primera vez en Santa Marta y los conocí a ellos. Después de terminar de grabar, cuando el sol cayó, me encantó. Es una canción linda, con un signficado lindo, un ritmo que me encanta afro beat, cada vez la sentía más mía», reveló el cantante.

«Al momento de escoger mi primer sencillo, ¿por qué no esto? no la escribí, pero me representa, por el contenido del amor. Es algo que sentimos todos y podemos empatizar con la letra», recordó sobre la decisión de «Chocolatito».

Taganga Sounds, sabe todo lo está por afrontar en el certamen viñamarino y lo felicitaron, pero el también los felicitó. Según las palabras de Teo es un trabajo en conjunto, pero fue una experiencia muy linda en trabajo en grupo. Ellos le pusieron la esencia y Teo la volvió suya.

En cuanto, a la competencia, el cantante colombiano detalla que su país es muy talentoso y mucho de ellos, no logran ser vistos. Está muy contento con salir a representarlos y darles una luz con un logro tan especial.

«Esto unifica, todos celebrarán una victoria del país, hacer algo que puede unificar a mi país a mi me haría muy feliz. Ahora, estoy concentrado de disfrutar el momento, no quiero estar estresado. Es una oportunidad que casi nadie tiene, pisar la Quinta Vergara, a los espectadores ahí y quienes lo vean por televisión«, reveló sobre su próximo pasó en Viña 2023.

«Quiero conectar con la gente del público que venga, todos quienes son parte de la producción de Viña del Mar. Es especial conectar con las personas, porque cada uno tiene su propia historia, además de crecer», finalizó.

Escucha acá «Chocolatito»: