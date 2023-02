¡Se bajó del avión!: Myriam Hernández soñó días antes con la muerte de Felipe Camiroaga

Han pasado 12 años, desde el trágico accidente del Archipiélago de Juan Fernández, donde perdimos lamentablemente a 21 personas. Uno de ellos, fue Felipe Camiroaga. En ese sentido, Myriam Hernández, acaba de revelar que era una de las personajes que iría en esa avión.

La cantante, apareció en el último episodio de Buenas Noches a Todos, donde conversó sobre esta experiencia con Eduardo Fuentes.

¿Qué dijo?

Myriam Hernández, recordó que tuvo un sueño premonitorio antes de la muerte del querido, Felipe Camiroaga. De hecho, casi se sube al Casa-212.

«Yo iba en ese avión porque Felipe Cubillos siempre me invitaba a hacer algo por Desafío Levantemos Chile, y nunca podía por giras», inició.

«En un momento me dio una fecha y dije que no tenía ningún problema. Recuerdo que esa semana, no me había percatado que mi hijo Jorge tenía un viaje a España con su curso. Y justo mi esposo me pregunta por su maleta y le digo que me falta comprarle un par de cosas. Ahí me avisa que es, ese viernes, el mismo día que nos íbamos a Juan Fernández», reveló la cantante.

La intérprete del «Hombre que yo amo», decidió bajarse del avión tras las dificultades que tuvo con el viaje de su hijo.

«Justo esa semana soñaba con un avión que se caía y tenía miedo por mi hijo y no le quería dar permiso, le conté a mi esposo eso, porque cuando lo cuento no pasa», confesó sobre el sueño.

«Finalmente, pasa que a Felipe Cubillos le digo que no podré ir y me dice que para la próxima oportunidad. Nos bajamos del viaje, y dejando a mi hijo al aeropuerto, leí que el avión de Juan Fernández cayó», recordó Myriam Hernández.

«Llegamos a la casa y tenía el estómago apretado, porque yo sentí que era cierto. Mi esposo me dice: tranquila, porque deben ser estas cosas estúpidas que escriben por Twitter. Después vi las noticias y me puse a gritar, porque sabía que nadie estaba vivo», finalizó.

Revisa el momento acá: