«Despidiendo el calorcito»: el coqueto destape de Lucila Vit con un pequeño bikini

Lucila Vit continua disfrutando de los días de calor, aunque sabiendo que cada vez serán menos tras el fin del verano.

Es precisamente con este argumento que la modelo trasandina volvió a dejar la patá. Esto últimos de seguir la línea de compartir osadas fotitos, mediante su su cuenta de Instagram con más de un millón de seguidores.

En esta ocasión, la personal trainer argentina se lució al posar de espalda con pequeño bikini de color negro, que dejó a los cibernautas de su perfil marcando ocupado una vez más.

La nueva osada publicación de Lucila Vit en redes

«Despidiendo el calorcito 😏», fue lo único que escribíó la oriunda de Rosario y lo que bastó para cosechar más de 50 mil corazones, además de los cerca de 700 comentarios que acumuló el coqueto registro.

En ese sentido, la ex Fox Fit se llenó de piropos por parte de los usuarios que quedaron peinados para atrás con la sensual fotito. «Pues a mí me acaba de venir el calor…🌡️😜»; «La Canalla mas hermosa!!!!»; «Pensaba que la perfección no existía😮»; «Despidiendo de la mejor forma imaginable el verano 🍷🍷😘😘», son solo algunas de las reacciones en el perfil de Lucila Vit.

La coqueta despedida en TikTok

Después de la transición de verano a otoño, Lucila Vit se llevó todas las miradas. La chiquilla la rompió en redes al compartir usado video en bikini para despedir la estación más calurosa del año.

«Despidiendo al veranito!! 🦋💗🌺💐», escribió la modelo trasandina en la red social señalada, junto dejar su tag de Instagram para que también la siguieran en esa plataforma.

Asimismo, en el video que suma más de 4 mil visualizaciones en TikTok, la personal trainer sacó aplausos tras posar en bikini. Un conjunto de traje de baño de color azul que modeló en diversas posiciones gracias a los distintos enfoques de quien la grabó, al ritmo de «Vida Ganster» de Lauty Gram.

Puedes ver el mencionado video a continuación: