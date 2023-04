Marcianeke sobre la polémica protagonizada por Cris MJ: «Menos mal que se puso los pantalones»

Una entrevista realizada a Marcianeke se publicó durante la última jornada, donde se refirió a la polémica protagonizada por Cris MJ.

El intérprete de «Qué Pasa?» conversó con La Tercera sobre la controversia de «El más que suena», que llegó hasta la Fiscalía de Tarapacá, quienes abrieron una causa por porte ilegal de armas y amenazas.

Recordemos que Policía de Investigaciones (PDI) confiscó la presunta de arma, que terminó siendo una pistola tipo airsoft, una réplica del modelo Glock 19. Además, según declaró el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, todavía se tiene que verificar si el objeto estaba adaptado para disparar y de ser así, Cris MJ estaría arriesgando penas de tres a diez años día de prisión, «dependiendo si hay agravantes o atenuantes».

Las declaraciones de Marcianeke sobre la polémica de su colega

«Todo artista llega a un momento que se frustra, todos cometemos errores y estamos con la cabeza caliente, con cosas que quizás el otro día nos podemos arrepentir, cachai», partió diciendo Marcianeke, quien aseguró que él no juzga a Cris MJ, ya que también él ha hecho cosas enojado, lo que nunca llega a buen puerto.

«Cris Mj siempre ha sido reservado para sus cosas, nada qué decir de él y, si pasó lo que pasó, tendrá su motivo. Menos mal que se puso los pantalones y supo corregir el problema», continuó diciendo sobre la voz de «Marisola».

Marcianeke volvió a enfatizar en que él ha hecho cosas que son un error, cómo solucionar las cosas «a golpes» junto a sus amigos. «Pero yo ahora no. Si esa persona tiene su gente, me junto yo a hablar con la gente y buscar una solución, no tengo problemas, la cosa es saber hablar con la gente, porque últimamente ya nadie habla», confesó el artista urbano nacional.

La voz de «Las Naik» también aseguró que ha cambiado su forma de ser respecto a lo que era en el pasado, ya que él no era de ayudar a otras personas.

«Yo hubo un tiempo en que me creí el hoyo del queque. Hubo un momento en que no me ayudaba nadie, en que no me aportaba nadie. Obviamente yo quise rechazar a los que no me pescaron. Pero aún así, algo no me dejaba. Pero a mí me gusta ayudar y todo», manifestó Marcianeke, sin nombrar a las personas que en su momento no le «devolvieron la mano».