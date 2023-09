Así fue la brutal discusión de Cony en contra de Pincoya y Raimundo en Gran Hermano: «No confío en nadie»

La noche de este jueves, Cony se robó todas las miradas luego de que volviera a encarar a La Pincoya y a Raimundo, protagonizando un tenso momento dentro de la casa de Gran Hermano Chile.

Pues todo partió cuando Rubén le rechazó la comida a Constanza Capelli, luego de que la bailarina le agregara crema a la preparación, alimento que el hombre no podía consumir.

Tras ello, la joven se fue para su pieza llorando por la situación, por lo cual fue seguida por Pincoya y Raimundo.

El fuerte conflicto entre Cony, Pincoya y Raimundo en Gran Hermano Chile

En este contexto, lo primero que hizo Cony fue recriminar a Rai: «Ustedes tuvieron una actitud súper mierda».

Siguiendo en esa línea, señaló: «Aquí todos están jugando, todos están haciéndose los buenos, yo ya no sé ni una hueá, yo ya no confío en nadie. La verdad no sé ni siquiera si te caigo bien, porque una vez que la Pincoya no está, tú ni siquiera me diriges la palabra».

Ante esto, Rai no entendía a qué se refería particularmente, a lo que la chiquilla procedió a darle con todo a Jennifer Galvarini. «Tú te alejas porque tú no eres capaz de acercarte y preguntarme: ‘¿Cómo estás?’. Nunca he sido así contigo, cada vez que estás mal estoy para ti, no me lo tienes que pedir».

«Chao, porque cuando yo estoy mal, ¿qué haces tú? Te alejas», siguió descargándose, mientras que por su parte, Pincoya aseguró: «Porque tú te enojas». Tras ello, Cony le vuelve a responder a la mujer oriunda de Chiloé: «Tú haces como nada pasa, y esa hueá me molesta».

A pesar de dicha situación, Pincoya afirmó: «no creas que no nos preocupamos, no es así. Estás equivocada», pero Constanza continuaba con su posición: «Pincoya yo sé bien cómo eres tú, y a ti te parece que yo soy hueona porque me pongo a llorar».

En ese sentido, Jennifer dijo: «A mí no me gustan los llantos, pero es por otro tema… Tú pones palabras en mi boca, yo trato de no llorar, a mí no me gusta».

Y para cerrar, Cony expresó: «No me hueí, a mí no me trates así, porque yo veo tu cara Pincoya, te conozco», mientras que la «mamá Lulo» le contestó: «No te trato de hueona, no te digo hueona, estás confundiendo las cosas. Lo que pasa es que quieres pelear con alguien, y peleas con nosotros».

