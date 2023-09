Bayriton se junta con Makano en «Amor Artificial»

¡Paren todo! Que hace solo unos días salió a la calle un junte inédito dentro de la industria musical chilena. Pues el reconocido cantante y compositor, Bayriton, presenta su nuevo single titulado «Amor Artificial». Realizado en colaboración con la mega estrella panameña MAKANO, creador de los éxitos: «Te Amo», «Historia en su cuaderno» y «Déjame Entrar», entre muchas otras.

En este sentido, nace «Amor Artificial» que es una fusión de género urbano con elementos caribeños cuya producción está a cargo del destacado cantante y productor musical «Adán la Amenaza», quien trae el estilo del panameño a un nuevo y fresco sonido.

Chile X Panamá: Un junte que da de qué hablar

El video musical oficial de «Amor Artificial», es dirigido por «SebaFilms» destacado director chileno que ha sido el encargado de dirigir los últimos videos musicales que están en los ranking de Youtube. La producción audiovisual es un deslumbrante despliegue de lo que es un amor artificial con una historia de amor y desamor.

Makano, por su parte, al escuchar el talento del joven cantante chileno «Bayriton» decide colaborar en esta pieza musical , donde se encontraba de gira por chile promocionando lo que es su más reciente sencillo «Parcherita».

«Me Siento súper contento por la oportunidad y por poder colaborar con uno de los artistas que comenzó con esto del romanticismo; es a lo que nosotros le llamos «Carro». Al saber la noticia de que íbamos a colaborar me emocioné mucho y hasta hoy no me creo haber cumplido ese sueño», valoró Bayriton.