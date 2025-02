«¿Para qué invité a esta hue…»: Las burlas de Chiqui Aguayo a Pamela Díaz por su supuesto romance con Felipe Kast

El último capítulo de «Sin Editar«, programa de YouTube de Pamela Díaz, tuvo como invitada a la humorista Chiqui Aguayo.

Pamela Díaz vivió un hilarante, aunque incómodo momento cuando la humorista empezó a burlarse de ella por su, aún no confirmada, relación con el senador Felipe Kast.

Las burlas de Chiqui Aguayo a Pamela Díaz por su supuesto romance con Felipe Kast

Mientras ambas charlaban sobre su vida amorosa, a raíz de la pregunta de Pamela Díaz, sobre la locura más grande que ha hecho por amor, Chiqui Aguayo le comentó que planeaba casarse.

En ese momento, la conductora sorprendió con un inesperado comentario: «Yo me voy a casar antes que tú». Aguayo, rápidamente, le preguntó «¿Con Kast? Fiel a su estilo, siguió comentando:»Oh, te vas a meter en la política… Sabes, me da pena por ti porque vas a tener que moderarte«, generando risas en la conductora.

«Imagínate, te vas a ir a un carrete y él al Senado y te va a decir ‘¿y te vas a ir vestida así?’ Imagínate a esta otra entrando a una comisión del Senado«, agregó de forma burlesca.

Pamela Díaz le respondió: «¿Cómo se te ocurre ridícula que voy a entrar a la política?, me muero».

Pero ya al ser la señora de…», contestó la humorista. «Yo no soy la señora de nadie, estoy soltera«, la interrumpió «La Fiera». Ante esta declaración, Chiqui Aguayo insistió: «por eso te digo, si esto llegara a fructificar, me da pena por ti«.

Después de la particular conversación, siguieron bromeando al respecto, hasta que la comediante le hizo otra pregunta incómoda a la conductora del programa, que la descolocó. Chiqui Aguayo le preguntó si ya había conocido a su suegra.

«Cállate hue…, no me preguntes cosas. Estúpida, crees que no da vergüenza. Para qué invité a esta hue…», declaró con nerviosismo y entre risas Pamela Díaz.