27 / febrero / 2019

Jani Dueñas: “Yo quería invitarlos a dar un paseo por mi cerebro y no se pudo” (Video)

El fracaso de Jani Dueñas tras presentarse en el Festival de Viña ha sido un tema bastante comentado pero tal y como lo han hecho todos los artistas la comediante participó de una conferencia de prensa post show donde entregó sus análisis de lo ocurrido.

La actriz confesó que aún no tiene claro que fue lo que sucedió durante el espectáculo. “Estoy tratando de entender porque fue, creo que le público quería otra cosa, hice mi pega como la quería hacer pero no sé qué paso”.

En cuanto a las pifias que había en la Quinta Vergara en la previa de su show, ella dijo que eso influyó en el hecho que no pudiera desarrollar su rutina con tranquilidad, además que se dio cuenta que no lograría contactar con la gente. “Es loquísimo, uno no cacha eso porque está en él camarín y concentrada en la previa de tu actuación y cuesta entender como funciona el festival como programación de noche completa. Sabía que venían a ver a Marc y David Bisbal, pensé que sería más fácil conectar con ellos. Hubo una vibra muy rápida de que no íbamos a conectar y soporté. No me resultó pero hay que tener temple en el escenario. Si esto me pasaba más chica, estaría llorando en el camarín”.

Sobre el por qué quiso interactuar con el público durante la rutina la comediante aseguró que no tuvo mayor injerencia en el mal resultado del espectáculo. “Ese dialogo aparece en la rutina después de los primeros diez minutos. No creo que sea el error. Lo debo pensar en bastantes días más y no creo que lo tenga muy claro. Yo quería invitarlos a dar un paseo por mi cerebro y no se pudo”.

Sobre su balance en el certamen, Jani resumió su show como una mala jornada. “Es una muy mala noche y una buenísima razón para emborracharme”.