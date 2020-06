Benny Mardones, autor de «Into The Night», falleció a los 73 años

Benny Mardones, autor del éxito de los 80’s «Into The Night, murió a los 73 años producto de la enfermedad de Parkinson que lo aquejaba. El interprete falleció en su casa en Menifee, California. según confirmó a Billboard su amigo Joel Diamond, productor discográfico.

Nacido como Rubén Armand Mardones, es hijo biológico de un Chileno, a quien conoció ya mayor, en 1960 cuando se enteró que vivían en la misma ciudad. Su madre, le había dicho que su padre, también llamado Rubén había muerto.

En 1980 Benny lanzó Never Run, Never Hide, álbum que contiene el éxito «Into The Night«, que lo hizo internacionalmente conocido, y que es de las pocas canciones que han entrado más de una vez a la lista de éxitos top 100 del Billboard, con su versión de 1980 llegando al #11 y en 1989, cerrando la década, una regrabación del tema llegó al puesto #20.

El tema fue grabado nuevamente en varias ocasiones, el lanzamiento más reciente es uno llamado «Into The Night 2019», que está publicado en el canal de YouTube de Joel Diamond.

Hasta hoy en la actualidad, su One hit wonder sigue siendo una de las canciones más tocadas de las radios alrededor del mundo.