Los diez estrenos de películas más esperados en 2021

Estamos a punto de despedir este 2020, pero eso significa también que se vienen nuevos estrenos de películas para el próximo año. A pesar de que algunas tuvieron que aplazarse debido a la pandemia, esperamos verlas el 2021. Aquí te contamos cuáles son.

Rápido y Furioso 9 (28 de Mayo)

La saga sigue y esta vez Toreto intenta no meterse en problemas y proteger a su hijo. Pero llega el hermano de Dom a intentar destruir la familia que ha formado bajo el mando de una antigua enemiga de la banda ¿Logrará hacerlo?

A Quiet Place Part II (23 de Abril)

Secuela de la exitosa “Un lugar tranquilo”, donde vemos cómo una familia sobrevive día a día a la invasión de unos aliens que han llegado para quedarse. Pero que no tienen vista, sin embargo, su audición es muy desarrollada. Por eso, hay que reducir los ruidos al mínimo, si no, podrías no vivir.

The King’s Man: La primera misión (26 de Febrero)

Tras dos entregas de “Kingsman”, toca volver al pasado: a esa primera misión de esta organización secreta, al estilo James Bond, que mantienen el mundo a salvo ¿Lo lograran?

Cazafantasmas: Más allá (30 de Julio)

El estreno tratará sobre una familia que se muda a una pequeña ciudad, donde descubrirán más acerca de ellos mismos y los secretos de ese lugar.

Será en la granja de Oklahoma, donde estos dos hermanos encontrarán el mítico coche Ecto-1, así como otras reminiscencias al pasado de su abuelo, que les llevará directamente a enfrentarse a los fantasmas y a saber más del que fue el primer equipo, aparte de cumplir una nueva misión.

GODZILLA V/S KONG (21 de Mayo)

Dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por aterradoras criaturas, se enfrentan en un combate que sacude a la humanidad.

Monarch se embarca en una misión de alto riesgo y pone rumbo hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes, en un último esfuerzo por tratar de salvar a dos bestias que parecen tener las horas contadas sobre la faz de la Tierra.

Expediente Warren: Obligado por el demonio (4 de Junio)

La tercera parte nos llevará a los años 80 de la mano de Ed y Lorraine Warren para explorar el caso real de Arne Cheyenne Jackson; un hombre que intentó defenderse a sí mismo en un juicio por homicidio argumentando que en el momento de los hechos estaba siendo víctima de una posesión demoníaca.

Black Widow (7 de Mayo)

La viuda negra se enfrenta a las partes más oscuras de su historia cuando surge una peligrosa conspiración con vínculos con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella.

Debe enfrentarse a su historia como espía y a las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en una Vengadora.

Venom 2: Let There Be Carnage (25 de Junio)

Venom termima con Eddie y el Simbionte decidiendo no meterse en problemas, a excepción de si tienen que enfrentarse a algún villano. Eddie se reconcilia, de aquella manera, con el personaje de Michelle Williams, y recupera su trabajo como periodista.

The Suicide Squad (6 de Agosto)

Ni remake ni reboot, la nueva versión del Escuadrón Suicida viene firmada por James Gunn y promete arreglar todo lo que los fans odiaron del estreno anterior. Eso sí, vuelve Margot Robbie como Harley Quinn.

Eternals (5 de Noviembre)

Otra de las películas de Marvel, que cuenta la historia de unos personajes que todavía no hemos visto en pantalla, los Eternos ¿Qué papel jugarán en el UCM?