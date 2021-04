Este miércoles se informó que Pamela Jiles ingresó un nuevo proyecto de retiro de fondos de pensiones. Justo después de promulgada la ley del tercer retiro.

De esta forma la iniciativa fue ingresada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.

La moción de la diputada indica que “propone reconocer en la Constitución Política de la República el derecho de propiedad que los afiliados tienen sobre sus fondos previsionales, los que en un porcentaje podrán ser retirados para enfrentar la situación generada por el evento del estado de excepción constitucional declarado”.

Según información publicada por La Tercera, la iniciativa busca que a consecuencia de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia, se permita a todos los afiliados a las AFP disponer de un porcentaje de sus fondos.

“El Gobierno a pesar de haber desplegado una serie de medidas sanitarias y económicas no ha dado una respuesta adecuada a la profundidad de la crisis que no cesa», indica uno de los argumentos.

En tanto, el proyecto es respaldado por las diputadas Jenny Álvarez, Karol Cariola, Patricia Rubio y Marisela Santibáñez, junto a los parlamentarios Félix González, Alexis Sepúlveda y Gabriel Silber.

EL TENSO MOMENTO DE PAMELA JILES EN BIENVENIDOS

Este martes la diputada Pamela Jiles fue entrevistada en el programa Bienvenidos.

Pero durante el enlace se vivió un tenso momento entre ella y lo conductores del matinal de Canal 13.

“Preguntas pelotudas, por favor Amaro, no quiero. Mi intención con estos retiros son salvar a la gente del hambre. No sólo el desgobierno, sino que la miserable clase política completa, salieron en fila a rechazar este tercer retiro, diciendo que era un cajero automático. Yo soy política, pero no soy miserable. Hoy todos se están subiendo al carro de la victoria, incluso los que rechazaron los retiros”, fue parte de lo que dijo Jiles.

