El artista Puertorriqueño, Guaynaa se las mandó con su más reciente sencillo «Cumbia a la Gente». En tema en el cantante colaboró junto a la banda mexicana Los Ángeles Azules en una mezcla al más puro estilo mexicano, cultura que ya contó ha sido una muy importante inspiración para su carrera musical.

Hoy el joven se encuentra en Miami, donde incluso señaló que pareciera que no hay pandemia. «Te ven con máscara y te dicen: ‘que detalle más bonito de tu parte, pero aquí nadie usa máscara», señaló entre risas Guaynaa.

Un poco más sobre «Cumbia a la Gente»

El intérprete de «Monterrey» se mostró muy agradecido de compartir con Radioactiva un poco sobre lo que fue el nuevo sencillo. «Esto en un crossover muy inesperado pero hacía falta un sonido y un concepto como el que acabamos de trabajar», señaló.

Frente a esto, se le preguntó donde nace su conexión con la cumbia, uno de los ritmos y estilos musicales preferidos de las personas en nuestro país, que incluso se podría traducir en un segundo baile nacional. «Mi relación con la cumbia nace desde pequeño, yo creo que son sonidos que nos identifican a nosotros como latinoamericanos. Uno se da cuenta que venía escuchando estas canciones en su subconsciente cuando uno era pequeño. Pero uno no tenía la capacidad de decir ‘es una cumbia'».

En relación al trabajo en conjunto con los Ángeles Azules, señaló que «fue la oportunidad de oro, esto es un sueño cumplido y una de las colaboraciones más importantes de mi carrera». Detalló que fue un proyecto muy pensado y acordado entre la banda y el artista, quienes compartieron constantemente sus notas y apreciaciones durante la producción.

Es bueno correr riesgos

Algo que nos encanta del estilo de Guaynaa es que toma riesgos y explora nuevos sonidos, es por eso que quisimos saber sobre su inspiración a jugársela con cosas nuevas. «Tengo muchas inspiraciones en mi vida, Residente es una de ellas. Te puedo decir que Peter Condes Rodríguez, que es un salsero que en paz descanse, Julio Voltio, distintos artistas que se salían del marco», es por esto que el puertorriqueño nunca pensó en encasillarse en un estilo.

«Yo quiero hacer mucha música, el marco mío de arte es muy amplio porque yo soy un creativo apasionado. Ha sido lo que siempre me ha gustado, lo que me ha hecho sentir cómodo», señaló Guaynaa, quien aprovechó de mandar un anunció importante para sus fanáticos. «Hay muchas fusiones interesantes que vienen por ahí y que van a dejar a la gente con la boca abierta», señaló y nosotros ya no podemos esperar.

Su colaboraciones en Chile

El cantante también contó sobre su conexión con artistas chilenas. La primera colaboración que realizó con una cantante de nuestro país fue con Mon Laferte en «Plata Ta Tá», el tema causó furor por el estallido social que marcó el 2019.

La historia pasa cuando Guaynaa recibió un mensaje por Instagram de Mon, sin embargo el chiquillo no seguía a la cantante en su cuenta personal. La discare se encargó de decirle que le estaba hablando por la red social. El cantante ni si quiera podía creer que Mon Laferte quería comunicarse con él.

«Ella me escribe ‘Amigo, ¿estas en Monterrey? Estoy hablando con Guaynaa o con quien administra la cuenta?’, y le digo ‘Mon mucho gusto, buenas tardes. Con mucho respeto soy yo’, le mandé un voice (mensaje de voz) para que supiera que era yo y saber qué pasó», nos contó.

«Es que necesito hacer un tema» fue lo que le respondió la cantante chilena. La cosa es que en solo tres días la canción ya sonaba en las plataformas musicales. ¡De una no más! porque Guaynaa se sentía representado por lo que reflejaba el tema y quiso usar su plataformas para extender el mensaje.

Luego habló con la cantante Camila Moreno, recomendada por el mismísimo Residente. Guaynaa no tardo en buscarla, ver su arte y contactarla, acto del que nació una bella amistad según cuenta el artista.

Te dejamos la entrevista para que disfruta la conversación que tuvimos junto a Guaynaa en la 92.5