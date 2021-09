Patricia Maldonado defendió a Cristián de la Fuente: «Sigue hasta al final con tu demanda»

Una de las personas que no ha quedado ajena a la polémica policial de los relojes vip que involucra a algunos personajes de la televisión, fue Patricia Maldonado. De hecho, utilizó un espacio de su programa para referirse al hecho.

La opinóloga entregó su apoyo a Cristián de la Fuente, quién según un reportaje de La Red estaba siendo investigado en el caso. Incluso el actor manifestó que tomaría acciones legales contra el canal, ya que él solo vendió dos relojes a uno de los involucrados en el tema.

En conversación con Catalina Pulido, Patricia Maldonado manifestó que: «Me parece muy bien lo que va a hacer. Llega un momento en que no puedes seguir aceptando que te griten cosas, que inventen cosas. Yo creo que Cristián tiene todo el derecho de tirarse con todo en contra del mafioso de Gutiérrez, porque todos sabemos de dónde vienen las platas para La Red», aseguró la cantante.

«Me alegro Cristián. Sigue hasta al final con tu demanda, porque si tú eres inocente, el canal tiene que decir que se equivocó. ¡Basta que un canal de televisión haga y diga lo que se le para la raja! La Red, a mi juicio, es un canal que está hecho por la mafia», insistió Patricia Maldonado.

Finalmente, la opinóloga aseguró que lo que está ocurriendo entre Cristián de la Fuente y La Red se debe a la ideología política que tiene el actor, más ligada al oficialismo.

«Si Cristián de la Fuente estuviera involucrado con la izquierda esto no pasa. Pero no te olvides que él es de los Halcones. Pegó unos palos tremendos en sus redes sociales hacia los constituyentes, diputados… Ahí está la madre del cordero. Si fuese de izquierda no lo tocan con un pétalo de una rosa», sentenció Patricia Maldonado.

Revisa aquí el video: