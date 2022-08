Alex Gárgolas tras «polémicos» besos de artistas puertorriqueños: «No importa tu orientación sexual»

Alex Gárgolas ha hecho noticia durante las últimas semanas por el conflicto sin fin con los fanáticos chilenos. Sin embargo, ahora se refirió a uno de los temas del momento en la isla: las recientes presentaciones de Villano Antillano y Bad Bunny.

Recordemos que la protagonista de la Bizarrap Music Session #51 fue criticada recientemente. Todo después de una presentación en Puerto Rico, donde se besó con la rapera dominicana, Tokischa. Esto provocó una ola de comentarios de artistas boricuas como Omy de Oro y Cosculluela.

A esta polémica se sumaron dos capítulos más. En primer lugar, los comentarios cruzados entre Cosculluela y Residente. Y por otro lado, la reciente presentación de Bad Bunny, en la que se besó con dos artistas de su cuerpo de baile.

Este tema no pasó desapercibido para el reconocido productor puertorriqueño, Alex Gárgolas, quien se refirió al tema con un claro mensaje en sus redes.

Alex Gárgolas con uno de sus «bebitos fiu fiu»

«Veo muchos besos, mucha cosa como si fuera algo de otro mundo y todo chevere», comenzó diciendo el productor sobre el tema.

Asimismo, el mismo Alex Gárgolas continuó diciendo «pero no veo a nadie agarrado de manos, o alguien con una relación pública o martillando 😂», agregó el boricua tirando la talla con la situación.

Aunque, por otro lado, el puertorriqueño fue categórico al referirse de forma seria a las «polémicas» de sus colegas. «Y cogiendo las cosas en serio no importa tu orientación sexual», expresó tajantemente.

De la misma forma, no tuvo tapujos al referirse a su situación personal, acompañando sus dichos con una coqueta postal y señalando en la ubicación de la publicación «The MOTEL!».

«Yo no publico nunca nada de lo mío pero pues, yo viendo aquí calientito todas las redes con uno de mis bebitos fiu fiu. Yo soy lo más real que verás hoy #nene #nena✌🏽😉 sin tapaeras 💊», remató Alex Gárgolas en su cuenta de Instagram.

Cabe señalar que esta no es la primera que Alex Gárgolas habla abiertamente de su sexualidad, ya que se hace un tiempo lo comentó sin problemas en conversación con el Molusco TV.

«Yo no he dicho que me gustan los chamaquitos, pueden ser las chamaquitas, pueden ser los dos. Todos mis artistas saben que soy un cabrón (…) me gusta vacilar. Mis respeto a la comunidad, a todo el mundo. Yo soy 50 y 50, y añádele un 20 más», señaló el puertorriqueño en aquella ocasión.