¿Remember?: Cristián de la Fuente y Angélica Castro se encontrarían juntos en Brasil

Uno siempre vuelve donde fue feliz. La pareja farandulera, Cristián de la Fuente y Angélica Castro al parecer se habría reconciliado, ya que se encuentran juntos para las celebraciones de Año Nuevo.

El 26 de septiembre de año, quedó la patá, en las redes sociales del país y de donde es reconocido el actor, México, porque se viralizo un video donde se veía a Cristián de la Fuente siendo infiel a su esposa.

El actor se encontraba con unos amigos en un restaurante en México junto a una mujer que lo acompañó más de una hora. En el registro se puede diferenciar claramente como ambos se besan sin tapujos.

Cristián de la Fuente después de que explotara el video salió a dar la versión del asunto y confirmó la infidelidad. «Cometí un error. Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video», detalló semanas posteriores.

«Es un error de borracho, de tonto. Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad«, agregó.

El reencuentro de Angelica Castro y Cristián de la Fuente

La pareja que se casó como bombos y platillos en 2002, habrían terminado por la infidelidad del actor que ocurrió en septiembre. Desde entonces ambos se tiran palos por redes sociales.

No obstante, el sitio Infama reveló que la pareja fue vista viajando junto a su hija a Brasil para festejar Año Nuevo.

Cristián de la Fuente subió un post a Instagram, donde literalmente se le ve en las calles del país carnavalero. En la misma línea, la hija de ambos, Laura, publicó una postal con la siguiente descripción: «Outra caipirinha por favor», junto a la bandera del país carioca.

De Angélica Castro no se sabe nada, ya que solo ha publicado historias publicitarias, que claramente sabemos que dejó listas.

Revisa aquí las postales: