«Total me sirve de amigo»: Pancha Merino contó primer encuentro con su actual pareja

En el último episodio de Tal Cual, estelar de TV+, Pancha Merino contó que pensó sobre su actual pareja cuando la conoció por primera vez.

Mientras conversaban de la soltería y de conocer gente por «Tinder», sus compañeros del panel, José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña. En ese contexto, le preguntaron a la actriz, como había conocido a su pololo, Andrea Marocchino.

La primera impresión de Pancha Merino

La actriz se encontraba contando una fallida experiencia en el amor, mientras estaba soltera. Un hombre que según Raquel tenia todo perfecto, pero para Merino no era así, ya que le maltrataba el corazón. «Yo la pase mal soltera», agregó.

Es ahí donde la panelista comenta que en un momento dejó de buscar pareja y mencionó que cuando conoció Andrea estaba ensimismada en su mundo. «Ni lo pesqué», comentó.

«¿Cómo lo conociste?», preguntó Viñuela.

«Ay, pero si la he contando mil veces, me lo presentó un amigo, el mejor PR (relaciones publicas) de chile. Siempre tiene panoramas en el día», manifestó la ex SQP.

«Lo conocí en la formula E, cuando recién me habían echado del canal (CHV). Mi amigo saludo a un racimo italianos. Tachi, llego al saltar y yo ahí con cara lateada», agregó.

Pancha Merino y su amigo, estaban en el VIP del evento y en ese momento agarró un pisco sour y se puso hablar con Andrea. Mientras conversaban, el italiano, le pidió el gorro que Merino estaba ocupando y ella se lo pasó. Él se fue y se llevó el gorro de la actriz. «Dije este tipo se llevo el gorro para poder llamarme», comentó Pancha Merino.

Paso el tiempo y un día aburrida Merino, no sabía que hacer y le escribió para hacer algo. «Hola amigo, ¿Cómo estás?», «Me invitó a una fiesta, llegue, pero me arrepentí», expreso la actriz.

Al llegar al lugar, Pancha Merino se reunió con Marocchino y esté le mostro un par de mocasines de leopardo. «Ahí dije yo, vine a puro perder tiempo, porque es gay», pensó la panelista de «Tal Cual».

Entre risas del panel, la ex «SQP», declaró que en ese momento pensó que él le serviría de amigos y hacer panoramas. «Es como decirle a Viñuela: oye que vai hacer».

Al tiempo después Pancha Merino, va donde su peluquero y le preguntan si Marocchino es gay, a lo que el estilista le contesta que no.

La panelista comentó que una gala del Festival de Viña se flechó del italiano. «Me estaba entrevistando Sergio Largos, cuando de repente veo a Marocchino y me enamoré», finalizó Merino.