«No tenía idea de quién era»: Juanes ningunea a Luis Miguel

Juanes asistió al programa en YouTube del presentador mexicano, Yordi Rosado, donde conversó de diversos aspectos de su vida.

No obstante, lo que más llamó la atención fue un hecho de su adolescencia. El cantante reveló que no conocía a Luis Miguel, absolutamente nada de su carrera.

Juanes y la desconocida al sol de México

«Estaba en tercero de bachillerato; todo el imaginario que tenía era el que estaba en mi casa. Solamente escuchaba música popular; yo no tenía idea de quién era Menudo, Luis Miguel ni ninguno de esos personajes que en ese momento era lo que estaba de moda», manifestó Juanes.

«Llegaba a mi Colegio de bachillerato y de verdad, las chicas de mi salón llevaban los discos de Luis Miguel, también los de Menudo», agregó.

«Yo me quedaba diciendo «¿Qué es esto?» No los conocía, yo vivía en otro mundo totalmente diferente y eso fue como el primer shock que tuve como con un mundo exterior al que yo conocía», finalizó.

Revisa aquí la entrevista:

La otra entrevista polémica

Hace unas semanas, Julieta Venegas, participó en una entrevista conducida por el mismo animador mexicano. La cantante también conversó sobre diversos aspectos de su vida.

Uno de ellos fue el fugaz matrimonio con Álvaro Henríquez. «Fue una cosa de locos, porque él vivió siempre en Chile y yo siempre en México», inició.

«Él me escribió una canción súper bonita, muy romántica, que se llamaba «No me Falles», que es hermosa. Y en el videoclip que hizo de esa canción, salió una actriz (Patricia López) de quien él se enamoró y me dejó por esa actriz», detalló.

«Es muy gracioso, o sea a mí me encantan como esas vueltas. Eso sí, en su momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a terminar separando, si ninguno decidía irse del país por el otro, eventualmente iba a pasar lo que pasó», agregó.