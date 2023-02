«No tenía idea de qué…»: La reacción de Yamila Reyna ante chiste de Laila Roth

Ya no es novedad, lo que ocurrió entre Yamila Reyna y Diego «Mono Sánchez». Si no te acuerdas, te recordamos que el jugador de fútbol, se mandó unos mensajes subiditos de tono con una desconocida chiquilla. Mientras sonaban campanas de boda con la animadora.

En ese sentido, ayer durante la breve rutina de su compatriota, Laila Roth, sacó al baile, la polémica entre los ex tortolitos. «Las parejas no deberíamos revisar los celulares. Yamila… te lo recomendé muy tarde», fue el chiste de la comediante.

Ante esto, la animadora conversó con el medio Página 7 y reveló como se sentía.

«Solo por ella»

«Me reí un montón. Me había pedido autorización, como buena onda, diciéndome: ¿te puedo agarrar para el leseo con lo que te pasó?. Yo le dije: sí, no hay drama», partió revelando Yamila Reyna.

«No tenía idea de qué se trataba, me sorprendí al igual que todos. Yo sé reírme de mí, o sea, me dedico a eso. Entonces, me lo tomé con mucho humor», agregó.

«Yo vine solo para verla a ella. Hoy me fui a Santiago a las cinco de la mañana para despedir el matinal, volví, hice dos programas y ahora solo llegué a la Quinta para ver a Laila», explicó la animadora.

«Quería apoyarla porque es compatriota y porque estar en este escenario es muy importante para todos los comediantes. Sentía esa necesidad«, manifestó.

«No sabía lo carismática que era en el escenario. Mi admiración profunda para una persona que jamás se ha parado en un gran escenario y lo vino a hacer en el más importante de Latinoamérica», finalizó Yamila Reyna.

Rutina de Laila Roth:

La reflexión de Laila tras su rutina

Luego, de su cortito show, la comediante argentina, compartió cómo fue su experiencia en la Quinta Vergara.

«Hubo algunos chistes que esperé que entraran mejor y no lo hicieron. Hay muchas veces en que cuando las cosas no empiezan a ir bien, es difícil mantenerse en el presente. Un poco que me desconecté hasta yo de mí misma, y cómo voy a querer conectar con los demás», confesó Laila Roth.