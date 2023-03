«Que feo hablar de plata»: Diego Urrutia revela cuánto le pagaron en Viña 2023

Si bien fue hace un mes que Diego Urrutia se presentó en la Quinta Vergara, su show en el Festival de Viña del Mar 2023 sigue siendo tema entre sus seguidores.

Aunque recientemente no lo abordaron por algún chiste que contó en el certamen viñamarino, sino que por algo fuera de su rutina: el pago que recibió por reemplazar a Yerko Puchento en Viña 2023.

Recordemos que en farandulandia se había comentado que el pago fue $10 millones. Sin embargo, esto fue aclarado por el mismo Diego Urrutia en uno de sus recientes shows de Stand Up Comedy.

El gran triunfador de Viña 2023 cuenta la firme

«Que feo hablar de plata🙄pero se sale con humor 😅 son sapos siii 😂», escribió el comediante en la bajada del registro donde se refirió al pago de su rutina en la Quinta Vergara.

«¿Alguien tiene otra pregunta, tú que eres cahuinera?», consultó Diego Urrutia a una chiquilla, quien lanzó: «¿Cuánto te pagaron en el Festival?».

Después de la controversial pregunta, el periodista de profesión se tomó la situación con humor y señaló: «en el matinal de Chilevisión (Contigo en la Mañana), una periodista dijo que yo había ganado 10 millones de pesos, no es real, le falta un cero», contó Diego Urrutia.

Pero el temita no quedó ahí, ya que el público realmente quería saber cuánto le habían pagado por ir al Festival de Viña 2023. En ese contexto, el tiktoker remató diciendo: «¡Pero si acabo decir!, más de diez; once…», cerró sacando más de una carcajada entre los presentes.

La curiosa anécdota con El Jordan 23 en Viña del Mar

Durante su aparición en el programa «Entre Broma y Broma» de Luis Slimming, el triunfador de Viña 2023 desclasificó cómo conoció al exitoso artista urbano y lo que ocurrió después de eso.

«Conocí a El Jordan 23», partió diciendo el también tiktoker sacando al baile hasta a Pablo Chill-E y Marcianeke.

«Yo hice una canción de él en el festival (de Viña) y estaban ahí todos los ‘patos feos’, así se llama la ‘banda’ y me empezaron a agarrar pal web… ‘este se matriculó en Viña’», continuó diciendo Diego Urrutia provocando la risa del humorista que también triunfó en el verano, pero en Olmué 2023.

Pero su relató no se quedó ahí, ya que Diego Urrutia recordó cuando coincidió con El Jordan 23 en LaJunta Plus, donde recibió una especial invitación.

«Después me invitó a carretear y me dio miedo. Estaba en un VIP, yo lo vi de lejos y me fui. Después me mandó un mensaje: ¿dónde estai cul…?», complementó el comediante, sobre su desconocida interacción con el cantante urbano chileno, volviendo a provocar las carcajadas tanto de Luis Slimming como de otras personas.